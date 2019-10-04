Son Dakika Haberleri: Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi
Son Dakika Güncel Haber

Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Gerçekleştirilen etkinliklere katılan Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan çocukları karşılayarak, kek ve meyve suyu ikram etti.


Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki köpek ve kedileri seven çocuklara, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından bilgiler verildi, tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölümleri gezdirildi.


Öğretmenleri ve görevliler eşliğinde barınaktaki hayvanları seven öğrenciler, hayvanlara mama verdi ve fotoğraf çektirdi.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı
Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:45:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler kedi ve köpekleri elleriyle besledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]