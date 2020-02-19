Minikler kendi müzik aletlerini yaptı - Son Dakika

Erdek'de anaokuluna giden minikler kendi müzik aletlerini yaparak, el becerilerini geliştiriyor.



Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu ile Halitpaşa İlkokulu Anasınıfı'nı ziyaret etti. Kaymakam Çalık, Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu ve Halitpaşa İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarete Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'de eşlik etti. Halitpaşa İlkokulu Anasınıfı'nı ziyaret eden Kaymakam Çalık, öğrencilerin el becerilerini geliştirebilmeleri için Bengi Projesi kapsamında yer alan 'Kendi Müzik Aletimi Yapıyorum' Projesi kapsamında öğrencilerin yaptıkları müzik aletlerini inceledi.



Kendi müzik aletlerini yapan öğrencilerin düzenlediği etkinliğe katılan ve yapılan müzik aletlerini inceleyen Kaymakam Çalık, başarılı çalışmalarından dolayı tüm öğrencileri kutladı. - BALIKESİR