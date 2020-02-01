Minikler kendi öykülerini yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler kendi öykülerini yazdı - Son Dakika

Minikler kendi öykülerini yazdı

6 saat önce

Konak Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler düzenledi.

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Konak Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler düzenledi. Bunlardan biri de Göztepe Kent Kitaplığında 'Yazarla Okuma Saati' etkinliği oldu.


Yarıyıl tatili kapsamında minikler, son olarak yazar Özlem Tezcan Dertsiz'le buluşarak yazarın 'Çılgın Sokak Dedektifleri' isimli kitabı üzerine söyleşti. Etkinlik öncesi 9-11 yaş aralığındaki minik okurlara yazarın kitabı hediye edildi. Yazar Dertsiz ile birlikte kitabı yakından inceleyen minikler kitap yazma üzerine merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu.


Konuk yazar, miniklerle söyleşi sonunda bir de mini öykü çalışması yaptı. Her bir öğrenci hayal gücünü çalıştırarak kendi öyküsünü yazdı. Miniklerin yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirebilmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Dertsiz, etkinliğin sonunda minik okurlarına kitabını imzalamayı ihmal etmedi.


Minik okurlar, yarıyıl tatilinde yazar Hasan Karaca ve Handan Gökçek ile de tanışarak onlarla kitapları üzerine söyleşme imkanı buldu. - İZMİR

Konak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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