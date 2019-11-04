Son Dakika Haberleri: Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı
Son Dakika Güncel Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı

Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay Milas Şubesi'ni ziyaret ettiler.

Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesindeki Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay Milas Şubesi'ni ziyaret ettiler.


Milas Türk Kızılay Şubesi Kızılay Haftası Kutlama programı kapsamında Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan 3 - 6 yaş arası öğrencilere Özel Milas Anaokulu kurucusu Nazlı Yıldız'a, öğretmenlere Kızılay'ın çalışmaları hakkında kısa bilgiler aktarıldı. - MUĞLA

Kızılay Haftası, Kızılay, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!
Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]