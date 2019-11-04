Minikler Kızılay Haftası'nı kutladı
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay Milas Şubesi'ni ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Muğla'nın Milas ilçesindeki Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay Milas Şubesi'ni ziyaret ettiler.
Milas Türk Kızılay Şubesi Kızılay Haftası Kutlama programı kapsamında Özel Milas Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan 3 - 6 yaş arası öğrencilere Özel Milas Anaokulu kurucusu Nazlı Yıldız'a, öğretmenlere Kızılay'ın çalışmaları hakkında kısa bilgiler aktarıldı. - MUĞLA
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