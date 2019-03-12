Son Dakika Haberleri: Minikler Kumun Cama Nasıl Dönüştüğünü Öğrendi

Minikler Kumun Cama Nasıl Dönüştüğünü Öğrendi

1 saat önce

Bilecik Edebali Anaokulu öğrencileri kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendiler.

Minikler Kumun Cama Nasıl Dönüştüğünü Öğrendi, System.String[]
Bilecik Edebali Anaokulu öğrencileri kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendiler.

Bilecik'te faaliyet gösteren Edebali Anaokulu öğrencileri kentte faaliyet gösteren bir maden fabrikasının işletme müdürü tarafından kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendi. İşlet Müdürü İlker Palamut, miniklere kumun cama dönüşümü ve dönüşüm evresini slayt eşliğinde anlattı. Bu evrede çalışanların nasıl bir önlem alarak çalıştığını tatbikatlı anlatan Palamut, çocuklara iş güvenliği hakkında da bilgi verdi. Çocuklara görmesi için cam kavanozlar içinde kum örnekleri getiren Palamut, miniklere eğlenceli bir gün geçirmelerine neden oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Yaşam
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