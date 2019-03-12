Minikler Kumun Cama Nasıl Dönüştüğünü Öğrendi
1 saat önce
Bilecik Edebali Anaokulu öğrencileri kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendiler.
Bilecik
Edebali Anaokulu öğrencileri kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendiler.
Bilecik'te faaliyet gösteren Edebali Anaokulu öğrencileri kentte faaliyet gösteren bir maden fabrikasının işletme müdürü tarafından kumun cama nasıl dönüştüğünü öğrendi. İşlet Müdürü İlker Palamut, miniklere kumun cama dönüşümü ve dönüşüm evresini slayt eşliğinde anlattı. Bu evrede çalışanların nasıl bir önlem alarak çalıştığını tatbikatlı anlatan Palamut, çocuklara iş güvenliği hakkında da bilgi verdi. Çocuklara görmesi için cam kavanozlar içinde kum örnekleri getiren Palamut, miniklere eğlenceli bir gün geçirmelerine neden oldu. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:53 Kaynak: İHA
90 Yaşındaki Mustafa Dede, Yaşamına 120 Torun Sığdırdı
Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor