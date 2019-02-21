Minikler Kütüphanede "Masal Kahramanlarıyla" Tanışıyor

Keşan'da kütüphaneye gelen minik öğrencilere masalları "kahramanları" okuyor.

Keşan'da kütüphaneye gelen minik öğrencilere masalları "kahramanları" okuyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Hedef Projeleri kapsamında hayata geçirilen "Kuşaklar Kütüphanede Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi öğrencilerinin kütüphane ziyaretçilerine Nasrettin Hoca, Hacivat - Karagöz, Keloğlan kıyafetlerini giyen görevliler karşılıyor, onlara masal okuyor.



Proje kapsamında halk kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe Keşan Kaymakamı Nuri Özder, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.



Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap sevgisinin erken yaşlarda başlamasının önemli olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin erken yaşlarda kitapla buluşmasını sağlayan önemli etkinliklere imza attığını belirten Saz, şunları kaydetti:



"Okul öncesi öğrencilerimizin erken yaşta kütüphane ile buluşması, kitap sevgisinin aşılanması Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda milli ve manevi değerler ön planda tutularak aileleri ile birlikte dolu dolu etkinliklerle verimli zaman geçirmeleri hedeflemekteyiz. Okuma kültürünün erken yaşta edinilmesi ve okuyan nesiller yetiştirilmesinde büyük rol oynayan bu gibi etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, hissederek, keşfederek öğrenmelerini sağladığına inanıyoruz.



Değerleriyle bütünleşerek gelişen nesiller yetiştiren kadim medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, çocuklarımızı da aynı tarih şuuruna sahip, kültürümüzü ve milli ve manevi değerlerimizi erken yaşlarda çocuklarımıza tanıtmak ve geçmişle olan bağlarını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz."



Saz, proje kapsamsında kütüphanelerin sosyalleştiğini ve dönem boyunca bin 561 minik öğrencinin masal kahramanlarıyla tanışacağını kaydetti.

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