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Minikler meyve hasadını Başkan Çalık ile yaptı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde 15 bin metrekarelik alanıyla vatandaşları toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı'nı ziyaret eden minikler, Beylikdüzü Belediyen Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ayva topladı.

Minikler meyve hasadını Başkan Çalık ile yaptı, System.String[]

Beylikdüzü'nde 15 bin metrekarelik alanıyla vatandaşları toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı'nı ziyaret eden minikler, Beylikdüzü Belediyen Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ayva topladı.


Vatandaşların şehir hayatının yorgunluğunu toprakla ilgilendirerek atması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Umut Meyve Ormanı minik misafirlerini ağırladı. Eğitmenlerle Hobi Bahçesi'ni gezen öğrenciler ardından doyasıya doğa ve toprakla ilgilendi. Kış meyvesi olan ayvaları Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ağaçlarından taze taze toplayan öğrenciler keyifli anlar geçirirdi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Çalık, çocuklarla böyle etkinliklerde bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.


"Ağacın önemini burada yaşayarak öğreniyorlar"


Çocuklarla birlikte ağaç dallarından ayvaları toplayan Başkan Çalık, " İstanbul'un en güzel hobi bahçelerinden birindeyiz. Evlatlarımızın dalından meyveleri koparıp yemeleri çok kıymetli. Bugün ayvalarımız oldu ve çocuklarımızla onları topluyoruz. Çocuklar hem dalından meyve nasıl toplandığını hem de ağacın önemini burada yaşayarak öğreniyorlar. Ağaçların tek tek büyümesi ve bizim de bu süreci hep birlikte yaşamamız bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.


16 çeşitten oluşan 326 meyve ağacı


Hobi Bahçeleri Sorumlusu Beyza Cengiz ise "Alanımızda 16 çeşitten oluşan 326 tane meyve ağacı var ve bu ağaçları 2017 Kasım ayında çocuklarla birlikte diktik. Hasat zamanı geldiğinde öğrencilerimizle festival havasında meyvelerimizi topluyoruz. İstanbul gibi bir şehirde çocuklarımız meyveyi dalında görme imkanı buluyorlar. Bugün de meyve hasadımız vardı. Coşkulu bir şekilde meyve toplama festivali yaşadık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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