Minikler, minderde hayran bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler, minderde hayran bıraktı - Son Dakika

Minikler, minderde hayran bıraktı

7 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen temel jimnastik branşı spor okulları gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları şenliğine ilgi büyük oldu.

Minikler, minderde hayran bıraktı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen temel jimnastik branşı spor okulları gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları şenliğine ilgi büyük oldu. Temel jimnastik hareketlerini başarıyla öğrenen küçük yaştaki sporcular, minderde izleyicileri hayran bıraktı.


Kış spor okullarında geride kalan 1. dönemin ardından İbrahimli Spor Merkezinde düzenlendiği Temel Jimnastik Branşı Spor Okulları Gösterisi ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde 500'ün üzerinde sporcuyu minder üzerinde misafir eden Şehitkamil Belediyesi, velilerin sporcu çocuklarının gelişimini takip etmelerine olanak sağlıyor. Düzenlenen şenlikte geleceğin şampiyonlarının hazırladığı temel jimnastik hareketlerinden oluşan koreografileri ilgiyle takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuları oyun ve etkinlikler esnasında da yalnız bırakmadı.


Yıl boyunca farklı branşlarda gerçekleştirdiği spor okulu çalışmalarıyla on binlerce öğrenciyi spor faaliyetleriyle buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 4-10 yaş aralığındaki miniklerin sporla erken yaşta tanışabilmesi adına yıl içerisinde birbirinden önemli eğitim ve proje çalışmalarını başarıyla gerçekleştiriyor.


Her dönem 4 farklı spor merkezinde çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde temel jimnastik hareketlerini öğreterek branşlaşma öncesi sporcuların fiziki, ruhsal ve kas gelişimine katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, 3 aylık dönemlerde gerçekleştirdiği geleneksel çocuk oyunları şenlikleriyle minik sporcuların yeteneklerini sergilemelerine ve bol bol eğlenerek sosyalleşebilmelerine olanak sağlıyor.


"Yaşamlarına hareket kattık"


Şenlik esnasında katılımcı sporcular ve velilere yönelik bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor okullarında gerçekleştirilen genel jimnastik branşı faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi:


"Bu etkinlikte çocuklarımızın spor okullarında vermiş oldukları büyük emekleri, değerli velilerimiz başta olmak üzere tüm misafirlerimize göstermek istedik. Bu çalışmalarla aynı zamanda çocuklarımızın gelişimini takip ediyoruz. Çocuklarımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan hareketsiz yaşam alışkanlıklarını değiştirerek günlük yaşamlarına hareket kattık. İmkanlar dahilinde en fazla sayıda çocuğumuzu bu etkinlikle buluşturuyoruz. İnşallah salon sayılarını arttırıp bu çalışmalara hız kazandıracağız. Çocuklarımızın gelişimine olan katkılarından dolayı tüm hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürümüzü velilerimize. Bizlere inanıp, güvenip, çocuklarını bizlere emanet eden tüm velilerimize gönülden teşekkürler. Şenliğe katılan ve emek veren herkesi gönülden kutluyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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