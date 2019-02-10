Son Dakika Haberleri: Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

57 dakika önce

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.


İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kulüpten 405 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda, takım klasik yay erkek ve kızlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım makaralıda erkeklerde Onok Spor Kulübü, kızlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci oldu.

Bireysel klasik yay erkeklerde Harun Kırmıtaş, kızlarda Sıla Özdemir, bireysel makaralı yay erkeklerde Kerem Soylu, kızlarda ise Ceren Aka ilk sırayı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Samsun, Türkiye, Spor
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