Türkiye
Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun
'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. İlkadım
Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kulüpten 405 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda, takım klasik yay erkek ve kızlarda Okçular Vakfı
Spor Kulübü, takım makaralıda erkeklerde Onok Spor Kulübü, kızlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci oldu.
Bireysel klasik yay erkeklerde Harun Kırmıtaş, kızlarda Sıla
Özdemir, bireysel makaralı yay erkeklerde Kerem Soylu
, kızlarda ise Ceren Aka ilk sırayı aldı.