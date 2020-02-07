Minikler oyun odalarında portakal sıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler oyun odalarında portakal sıktı - Son Dakika

Minikler oyun odalarında portakal sıktı

15 dakika önce

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri oyun odalarında vakit geçiren minikler için hastalıklardan korunma yolları ve C vitaminin önemi onlarca portakalın suyu sıkılarak anlatıldı.

Minikler oyun odalarında portakal sıktı, System.String[]

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri oyun odalarında vakit geçiren minikler için hastalıklardan korunma yolları ve C vitaminin önemi onlarca portakalın suyu sıkılarak anlatıldı.


Mamak Belediyesi Aile Merkezi kurslarından faydalanan annelerin gözü arkada kalmıyor. Her geçen gün farklı bir sosyal projeyle Mamaklıların hayatını kolaylaştıran Mamak Belediyesi, Aile Merkezlerine gelen kursiyer annelerin çocuklarını oyun odalarında ağırlıyor. "Çocuğum küçük, eve bırakıp nasıl kursa gideyim" diyerek hobi ve meslek kurslarına katılamayan annelerin imdadına koşan oyun odalarında etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor. 16 Aile Merkezi'nde anneleri hobi ve meslek edindirme kurslarında öğrenirken miniklerin ilgi odağı haline gelen oyun odalarından birini barındıran merkezlerden Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde minik çocuklar için C vitaminin önemi ve hastalıklara karşı korunmak eğlenceli bir etkinlikle anlatıldı. Yaklaşık 30 minik önce portakalları soydu, ardından da portakalları sıkarak afiyetle içti. 3-5 yaş arasındaki çocuklar anneleri kurstayken, haftanın beş günü gönüllerince eğleniyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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