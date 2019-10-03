Son Dakika Haberleri: Minikler oyun oynayarak kodlamayı öğreniyor
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Minikler oyun oynayarak kodlamayı öğreniyor

1 saat önce

Kütahya'da bir anaokulu, "Avrupa Kodlama Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenciler için kodlama eğitimi düzenledi.

Minikler oyun oynayarak kodlamayı öğreniyor, System.String[]

Kütahya'da bir anaokulu, "Avrupa Kodlama Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenciler için kodlama eğitimi düzenledi.


Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Anaokulu öğrencilerine, oluşturulan oyunlarla öğretmenlerin gözetiminde kodlama eğitimi veriliyor.

Okul Müdürü Muhammet Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'daki okullarda oldukça yaygın olan kodlama ile ilgili kendi okullarında da çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu çalışmayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın henüz küçük yaşlardan itibaren birlikte çalışmaya alışmaları, kodlama kültürünün yaygınlaşması açısından bu eğitimleri önemsiyoruz. Çocuklarımız daha okuma yazma bilgisine sahip olmadıkları için bu eğitimi onlar için oyunlarla eğlenceli hale getiriyoruz. Kodlamayı öğrenmek, hızla değişen dünyayı anlamamızda, teknolojilerin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı geliştirmemize, yeni fikirler ve beceriler kazanmamıza fayda sağlamakta. Bu anlamda da kodlama eğitimi oldukça önemli."

Öğretmenler de kodlama eğitimini, oluşturdukları çeşitli oyunlar vasıtasıyla öğrencilere vermeye çalıştıklarını aktardı.

Öğrenciler ise kodlama yaparken çok eğlendiklerini ifade etti.

Kütahya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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