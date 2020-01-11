Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor - Son Dakika

Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.


Odunpazarı Belediyesi "Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı" parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor. Kurtuluş Oyunpazarında yapılan son etkinlikte, minikler, makarnaları elleri ile boyayarak kolye yaptı. Evlerinden getirdikleri makarnaları renk renk boyayan minikler, daha sonra yaptıkları kolyeleri taktı. El becerilerini geliştirmek için hortum yapım etkinliği de yapan minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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