Son Dakika Haberleri: Minikler Polisleri Unutmadı

Minikler Polisleri Unutmadı

26 dakika önce

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri polisleri unutmadı.

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Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri polisleri unutmadı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, polisleri unutmayarak, "Polis" temalı gösteri düzenlediler. Okulun Yıldızlar Sınıfı'nın minik öğrencileri öğretmenleri Hülya Yetiş eşliğinde gösterilerini yaparken, gösteri sonunda sınıftaki öğrencilere polis kıyafetleri giydirildi. Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, okulda bulunan tüm sınıfların bugün Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendiği söyledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:39 Kaynak: İHA
Polis, Bilecik, Bahçelievler, Yaşam
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