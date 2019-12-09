Son Dakika Haberleri: Minikler polislik mesleğini tanıdı
Son Dakika Güncel Minikler polislik mesleğini tanıdı - Son Dakika

Minikler polislik mesleğini tanıdı

6 saat önce

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki iki okulda toplam 242 öğrenciye polislik mesleğini tanıttı.

Minikler polislik mesleğini tanıdı, System.String[]

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki iki okulda toplam 242 öğrenciye polislik mesleğini tanıttı.


Kırklareli Valiliği bünyesinde yürütülen Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kırklareli Ahmet Mithat Ortaokulu 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri ile Kırkşehitler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı semineri düzenledi. Toplam 242 öğrenci 7 öğretmenin katıldığı seminerde öğrencilere polislik tanıtılarak, meslek hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı
Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler polislik mesleğini tanıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]