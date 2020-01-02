Minikler, sattıkları turşunun parasını Mehmetçiğe bağışladı - Son Dakika
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Minikler, sattıkları turşunun parasını Mehmetçiğe bağışladı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, derste kurdukları turşuları satarak elde ettikleri bin 100 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Minikler, sattıkları turşunun parasını Mehmetçiğe bağışladı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, derste kurdukları turşuları satarak elde ettikleri bin 100 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Altınözü Kansu İlkokulu öğretmenleri Kifayet Sipahi ve Fatma Zehra Eran, "Minik Ellerden TSK'ya Destek" adı altında sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında turşu yapan öğrenciler, ürünlerini satarak bin 100 lira topladı.

Toplanan paralar, Okul Müdürü Onur Esmergil aracılığıyla TSKGV hesabına yatırıldı.

Esmergil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin milli duygularını geliştirmek için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kendi elleriyle yaptığı turşuları öğretmen ve velilerin satın aldığını belirten Esmergil, "Elde edilen gelirin tamamını, vatan savunmasında bulunan askerlerimize bir nebze de olsa destek sağlamak amacıyla bağışladık." dedi.

Altınözü, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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