Minikler saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında öğreniyor - Son Dakika

Minikler saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında öğreniyor

6 saat önce

AMASYA'da öğrenciler değerler eğitimi kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendi.

Minikler saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında öğreniyor, System.String[]

AMASYA'da öğrenciler değerler eğitimi kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendi. Halk otobüslerine binen minik öğrenciler, büyüklerine yer verdi, taktir topladı.

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendi. Yolculuk esnasında ellerindeki pankartlarla yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vermek için birbirleriyle yarıştı.

Otobüse binen vatandaşlardan Tuğrul Şimşek, 'Bizim toplumumuzun kültürü olan bu güzelliği bize yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Bu zaten bizim için yabancı olan bir şey değil, ama bunu sizlerin yaşatması bu kurumun güncelleştirilmesi son derece mutlu bir şey, bende gururlanıyorum bu çocuklarımızla. Bende hastaneden geliyorum, şu anda yerini bana verdiler. Bundan güzel mutluluk olur mu, çok teşekkür ediyorum' dedi.

Güllü Tankuş ise, 'Bu güzel çocuklarımızın güzel davranışından dolayı teşekkür ederiz. Böyle çocuklar yetiştirildiği için ayriyeten öğretmenlere de teşekkür ederim?.

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Ceyda Sözcü de 'Değerler eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte her ay bir değer alıp, etkinler planlamaktayız. Bu ayki değerimiz de saygı değeri, bu ay çocuklarımızla birlikte toplu taşıma araçlarına biniyoruz ve toplu taşıma araçlarında nasıl davranmaları gerektiğini yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Yerinde yaparak, yaşayarak, toplu taşıma araçlarında insanlara saygı göstermenin, yer vermenin ne kadar önemli olduğunu gördüler, birlikte gördük. Çok güzel de tepkiler aldık' diye konuştu.

Anaokulu öğrencilerinden Alya Duru Çolakoğlu, 'Ben bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Engellilere, hamilelere ve yaşlılara yer vermeliyiz. Şoförün dikkatini dağıtmamalıyız, yanımızda oturanları rahatsız etmemeliyiz. Otobüse çıkarken sırayla çıkmalıyız. İnerken de sırayla inmeliyiz' şeklinde konuştu.


Zübeyde Hanım Anaokulu, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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