Son Dakika Haberleri: Minikler şehitlikte askerler için dua etti
Son Dakika Yerel Minikler şehitlikte askerler için dua etti

Minikler şehitlikte askerler için dua etti

38 dakika önce

Minikler şehitlikte askerler için dua ettiADIYAMAN - Adıyaman'da minik öğrenciler, TSK tarafından Suriye'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve şehitler için şehitlikte dua etti.

Minikler şehitlikte askerler için dua etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da minik öğrenciler, TSK tarafından Suriye'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve şehitler için şehitlikte dua etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi üyeleri tarafından Adıyaman Şehitliğinde program düzenlendi. Program kapsamında minik öğrenciler, şehitlikte Türk bayrakları açarak şehitler için dualar etti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen minik öğrenciler aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için de dualar etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun, "Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi olarak şu anda yurt dışında operasyona katılan askerlerimize moral, motivasyon vermek amacıyla hem dua etmek istedik hem de şehitliğimizde bulunan şehitlerimize dua edelim, onların da mekanının cennet olsun diye Rabbimize dua ettik. Çocuklarımızla beraber böyle sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedik. Dışarıda şu anda bizim için savaşmakta olan asker ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayağına taş değdirtmesin. İnşallah sağ salim annelerinin, babalarının, sevdiklerinin yanına gelmesini nasip etsin inşallah" dedi.

Öğrencilerden Bengü Yıldız ise "Şehit ağabeylerimize ve savaşa giden asker ağabeylerimize dua okumak ve onlara başarılar dilemek için geldik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ece İzci, "Bizler sınırda mücadele eden ağabeylerimizi ve şehitlerimizi anmaya geldik. Bizim için şehit olan şehitlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Minikler şehitlikte askerler için dua etti

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Suriye, TSK, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus medyasında Barış Pınarı yorumları: Harekat 1 ay içinde tamamlanır
TFF Başkanı Özdemir'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanını kendi yayınladıkları video ile ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 22:53:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler şehitlikte askerler için dua etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]