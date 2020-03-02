Minikler sevgi tohumları ekiyor - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde Mehlika Emir Altay Anaokulu'nda eğitim gören yaşları 5- 6 arasında değişen öğrencilerin 'sevgi'yi ifade etmeyi ve paylaşmayı öğrenebilmesi için 'Sevgi Tohumları' projesi başlatıldı. Proje kapsamında huzurevi sakinlerinin yetiştirdiği, üzerinde kalp şekli bulunan balon çiçeği tohumlarını toprağa eken minik öğrencilere bu etkinlikte "Sevgi tohumları kalplere ekildikçe çoğalır" mesajı verildi.

?Balçova ilçesinde, Kaymakamlık himayesinde yürütülen 'Sevgi Tohumları' projesi kapsamında, daha önce huzurevlerini ziyaret edip, tiyatro etkinlikleri yapan Mehlika Emir Altay Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, bu kez de çiçek ekimi etkinliği düzenledi. Yaşları 5 ila 6 arasında değişen yaklaşık 200 öğrenci, Narlıdere Huzur Evi sakinlerinin yetiştirdiği bir sarmaşık türü olan balon çiçeği tohumlarını toprağa ekti. Üzerinde kalp şekli bulunan tohumları toprağa eken öğrencilere etkinlikte "Sevgi tohumları kalplere ekildikçe çoğalır" mesajı verildi. Proje kapsamında öğretmenler, öğrencilerine sevgiyi ifade etmeyi ve paylaşmayı öğretmeyi amaçlıyor.

Mehlika Emir Altay Anaokulu Müdürü Mehtap Tarsuslu Ulucan, sevgiyi ifade etmeyi çocuklarda bir davranış biçimi haline getirmek istediklerini ifade etti. Günümüzde en büyük sorunun insanların sevgisini gösterememekten kaynaklandığını anlatan Ulucan, eylülde başladıkları proje kapsamında çocuklarla birlikte huzurevi sakinlerinin yetiştirdiği tohumları hasat ettiklerini anlattı. Ulucan, daha sonra o tohumları okulun bahçesine ekerek çoğaltmaya ve gönülden gönüle yaymaya başladıklarını söyleyerek, "Herkes öfkesini gösteriyor, ama sevgisini göstermiyor. Özellikle babalarda ve birçok erkekte, sevdiğini söylersen otoriten sarsılır gibi bir algı var. Bu nesil çocuklar bunu öğrenirse hayat boyu kullanır. Biz de sevgisini ifade etmeyi davranış biçimi haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'SEVGİ, HEM NESİLLER ARASI, HEM GÖNÜLDEN GÖNÜLE YAYILSIN İSTİYORUZ'

Okulda yaklaşık 200 öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Müdür Ulucan, ekim ayında ektikleri balon çiçeğinin baharda filizleneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dönem çocukların, davranış değişikliğini kazanabileceği bir dönem. Sevgi, hem nesiller arası hem gönülden gönüle yayılsın istiyoruz. Balon çiçeği çançiçeğigiller familyasından, çok yıllık köklü otsu bir bitkidir. Yazın çiçek açar. Çiçek açmadan önce tomurcukları balon şeklinde olur. Tohum keselerinde üç siyah renkli üzerinde kendiliğinden oluşmuş beyaz kalp deseni bulunur ve çocuklar tarafından çok sevilir. Projemize 'Sevgi Tohumları' adını koyduk. Daha önce huzurevi sakinleri ve Kadifekale İnkılap İlkokulu'ndan öğrencileri tiyatroya götürdük. Oyunun konusu da mutlu bir tohumu anlatıyordu. Çocukların farklı bir ortamdaki ruh hali ve sevgisi görülmeye değerdi. Farklı çevrelerde yaşayan ve hiç tiyatroya gitmemiş çocuklarla öğrencilerimizi bir araya getirdik. Çocuklar kaynaştı. Nesilden nesile bilgi ve sevgi aktarımını hedefledik. Çocuklara belli ödevler veriyor ve velileri de işin içine katıyoruz."

'TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURAN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'

Öğretmen İlknur Karaman da çocuklara her gün bir sevgi sözcüğü hatırlattıklarına dikkati çekip, "Çocuklarımızın sevgiyi ailesinin dışında etrafındaki akrabalara ve tüm mahallesine yayması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sevgi ifadelerini evde pekiştirmelerini sağlıyoruz. Tohumları toprakla buluşturan çocuklarımız çok mutlu. Bir canlıyı yetiştirmek ve büyütmek çocukların doğasında heyecan verici. Soyut bir kavramı canlı bir nesneyle birleştirmeleri onlar için eğlenceli oluyor. Aralarında sohbet ederlerken 'bugünkü sevgi sözcüğümüz neydi?' gibi hatırlatmalar yapıyorlar" dedi.

'TOHUMLARI SEVGİ İÇİN EKTİK, SEVGİ ÇOĞALSIN DİYE'

Tohumun üzerindeki kalp resmini çok sevdiğini söyleyen Alper Bozkurt (5) da "Bunları bahçeye ekiyoruz. Büyüyecekler. Ben en çok tavuk, su aygırı, zürafa ve tavus kuşlarını seviyorum" dedi.

Zeynep Akbıyık (5) " Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım burada tohum ektim. Tohumları sevgi için ektik, sevgi çoğalsın diye" dedi.

Zeynep Ecrin Altay (5) ise şunları söyledi:

"Bahçeye tohum ekmiştim. Sonra bir tane daha ektim. Onlara su verdim. Bir süre sonra büyüdüler. Mutlu oldum."