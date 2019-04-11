Son Dakika Haberleri: Minikler Telsiz Başında

Minikler Telsiz Başında

44 dakika önce

Bilecik minik öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Trafik Şube Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giderek, toplu bir şekilde telsizden kentte görev yapan tüm polislerin bayramını kutladılar.

Minikler Telsiz Başında, System.String[]
Bilecik minik öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Trafik Şube Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giderek, toplu bir şekilde telsizden kentte görev yapan tüm polislerin bayramını kutladılar.

Bilecik'te eğitim veren Edebali Anaokulu öğrencileri Bilecik Trafik Şube Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne ellerinde çiçeklerle ziyarette bulundular. Minikler görev başındaki polislere gününü kutlamanın yanı sıra, polis telsizinden kentte görev yapan tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutladılar. Öğrencilere meyve suyu ve kurabiye ikram eden polisler, çocuklarla keyifli dakikalar yaşadılar.

"Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının 174. yıldönümünü canı gönülden kutluyorum"

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlayan Okul Müdürü Saadet Güzel, "Şehit düşmüş kahraman polislerimize öncelikle Allahtan rahmet dilerken, polis gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere, üstün hizmet anlayışı ve özveri ile ülkemizin dört bir yanında görev yapan teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Emniyet mensuplarımıza da meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu ziyaret için bizlere fırsat tanıyan Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne ve velimiz polis memuru Mustafa Özen'e de teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
Bilecik, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler Telsiz Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]