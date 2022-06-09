Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi

09.06.2022 11:07
Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi

Düzce'de jandarma ekipleri anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Düzce'de jandarma ekipleri anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri il genelinde okullarda trafik eğitimi vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 3 anaokulu, 11 ilkokul, 2 ortaokul da eğitim gören öğrencilere trafik şube müdürlüğü ekipleri uygulamalı olarak eğitim verdi. Geleceğin sürücüleri ve yetişkinlerine trafik eğitimi veren ekipler genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular da 768 öğrenciye eğitim verdi.

Ekiplerin, eğitimlerine yıl boyunca devem edeceği de öğrenildi. - DÜZCE

Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi
Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi
Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi
Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minikler trafik eğitimini uygulamalı öğrendi - Son Dakika

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