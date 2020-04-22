Minikler Türk bayrağı istedi, jandarma teslim etti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 2 kardeşin 23 Nisan'da evlerini süslemek için istediği Türk bayrağı talebini jandarma yerine getirdi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evde kutlama yapmak ve odalarını Türk bayraklarıyla süslemek isteyen 8 yaşındaki Muhammed İnik ve kardeşi, dışarı çıkamadıkları için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi adına kırtasiyeden aldıkları Türk bayraklarını Muhammed İnik ve kardeşine teslim etti. Çocuklar jandarmanın getirdiği Türk bayrağını öperek 23 Nisan için yazdıkları şu dizeleri okudular:



"Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü neşeli güzel 23 Nisan. 23 Nisan da doğdu millet meclisi, işte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. egemenlikle yaşar herkes el ele kutlayalım bayramı güzel 23 Nisan." - TEKİRDAĞ