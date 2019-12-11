Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi - Son Dakika

Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi

7 saat önce

Türkiye'de yetişmemesine rağmen, dünyaya Türk adı ile yayılan Türk kahvesine özel günde İzmirli minikler Türk Kahvesi'nin kültürünü öğrendi.

Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi, System.String[]

Türkiye'de yetişmemesine rağmen, dünyaya Türk adı ile yayılan Türk kahvesine özel günde İzmirli minikler Türk Kahvesi'nin kültürünü öğrendi. Tuğba Kuruyemiş Gaziemir Şubesine giden Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri, hem kuryemişlerin tadına baktı, hem de Türk Kahvesi'nin kültürünü öğrendi.


Minik ama çok özel buldukları misafirlerini mağaza önünde balonlarla karşılayan Tuğba Kuryemiş Gaziemir Bölge Müdürü Sabri Kırman, Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri kapsamında kendilerine ziyarete gelen misafirlerini kuruyemiş çeşitleri ve özel hazırlanmış şekerlemeler ikram etti. Yaşları henüz küçük olduğu için Türk Kahvesi yerine süte atılmış Osmanlı Mirvarisi ikram edilen miniklere, sosyal hayatta önemli bir yeri olan Türk Kahvesi'nin kültürü anlatıldı.


Öğretmenleri ile birlikte geldikleri Tuğba Kuryemiş Gaziemir Mağazası'nda miniklerle tatlı bir sohbet gerçekleştiren Tuğba Kuryemiş Bölge Müdürü Sabri Kırman, Türklerin yaklaşık 15 asırdan bu yana severek tükettiği ve Türkiye'de yetişmemesine rağmen dünyanın her yerinde Türk Kahvesi olarak adlandırılan kahveyi içerken de sunarken de bazı kuralları bilip uymak gerektiğini söyledi.


Türklerin en keyifli anlarında ve en değerli dostları ile buluştuklarında bu anlarını Türk Kahvesi içerek taçlandırdıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Kırman, Bakır cezvelerde pişirilip porselen fincanlara konularak bol köpüklü olarak ikram edilen kahveyi içmenin de unutulmaya yüz tutan kültürü vardır. Türk kahvesi ikramında kahve tabağının yanına bırakılan tatlı ile tepsiye konulan su ikramın olmazsa olmaz koşullarından biridir. Kahve içimine önce bir yudum su yutularak başlanır. Kahvede ilk yudum; tanışma, ikinci yudum; alışma, üçüncü yudum; anlaşma demektir. Bu nedenle atalarımız 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' demiştirler" sözleri ile ziyarete gelen miniklere hem kahve yapım ve ikram şeklini hem de kahve içiminde yerine getirilmesi gereken görgü kuralları hakkında bilgi verdi.


Ziyaretten oldukça memnun kalan minikler, ikramları ve sunduğu bilgiler için Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Sabri Kırman'a teşekkür ettiler. - İZMİR

Gaziemir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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