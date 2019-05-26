Son Dakika Haberleri: Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

9 saat önce

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi, System.String[]
Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki şampiyonada 482'si kız, 649'u erkek bin 131 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkeklerde 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60 ve +60, kızlarda ise 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57 ve +57 kiloda mücadeleler yapıldı.
Bugün tamamlanan şampiyonada il sıralamasında Ankara 4 altın, birer gümüş ve bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Ankara'yı 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile Konya, 3 altın ve 1 bronz ile Kocaeli izledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:02 Kaynak: AA
Celal Atik, Türkiye, Spor
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