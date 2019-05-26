Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

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Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu. Celal Atik
Spor Salonu'ndaki şampiyonada 482'si kız, 649'u erkek bin 131 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkeklerde 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60 ve +60, kızlarda ise 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57 ve +57 kiloda mücadeleler yapıldı.
Bugün tamamlanan şampiyonada il sıralamasında Ankara
4 altın, birer gümüş ve bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Ankara'yı 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile Konya
, 3 altın ve 1 bronz ile Kocaeli
izledi.