Son Dakika Haberleri: Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

9 saat önce

İZMİR/DHA İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi, System.String[]

İZMİR/DHA
 
İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. İl sıralamasında Ankara son gün atak yaparak toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile zirvede yer aldı. Konya 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ile ikinci, Kocaeli 3 altın bir bronz ile üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonanın son gününde kürsüye çıkanlar şu isimlerden oluştu:
KIZLAR
48 kilo: 1. Tuana Gülenay, 2. Belinay Koçbıyıkoğlu, 3. Berre Temur, 3. B. Behiye Alper 
52 kilo: 1. Esma Karaahmet, 2. Sude Görgülü, 3. Melek Taşkıran, 3. A. Naz Apar 
57 kilo: 1. Nisanur Serin, R. Nisa Göl, 3. C. Nur Demir, 3. A. Nilgün Özgören
+57 kilo: Sema Mete, 2. Sema Yıldırım  3. H. Meyda Ekinci, 3. Elif Dilbirliği 
ERKEKLER
50 kilo: 1. M. Furkdan, 2. M. Enes Çirik, 3. Mahmutcan Maden, 3. Ömer Hökelek 
55 kilo: 1.T. Koçak Pinegöz, 2. Abdülmecit Gür, 3. Fatih Dursun, 3. Y. Mert Parlak 
60 kilo: 1. Sefa Tunç, 2. Alperen Kondi, 3. Seymen Aleçakır, 3. Enes Ser 
+60 kilo: 1. Z. Talha Polat, 2. Hamdi Bilgin, 3. Yiğit Aslan, 3. Yusuf Özel (İzmir)
 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:07 Kaynak: DHA
İzmir, Türkiye, Spor
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