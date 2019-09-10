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Minikler türkiye tekvando şampiyonası başladı

1 saat önce

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladıErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Batı Grubu müsabakaları, 27 ilden 2359 sporcunun katılımıyla başladı.

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Batı Grubu müsabakaları, 27 ilden 2359 sporcunun katılımıyla başladı.

Ankara Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış seremonisine, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu katıldı.

Törende konuşma yapan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, başarılı bir şampiyona geçmesini dileyerek, "Minikler Türkiye Şampiyonası Batı Grubu'nda 27 il ve 2 bin 500'e yakın sporcuyla beraber hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya ile ülkemize çok büyük başarılar kazandıran sporcuların hepsini, teknik heyetimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah hedefimize durmadan yürümeye devam edeceğiz. Siz minikler, çocuklar geleceğin yıldızları olarak Türkiye Tekvando Federasyonu sizlere her zaman, her türlü desteği vermeye devam edecektir" dedi.

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası 5 gün sürecek ve 14 Eylül Cumartesi sona erecek.

Minikler türkiye tekvando şampiyonası başladı

Türkiye, Ankara, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:16 Kaynak: DHA
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