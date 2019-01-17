Minikler Türkiye'yi Bu Programda Anlattı

Manisa'da öğrencilerin sosyalleşmesine özgüven kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Yerli Malında Yedi Bölgem Programı düzenlendi.

Manisa'da öğrencilerin sosyalleşmesine özgüven kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Yerli Malında Yedi Bölgem Programı düzenlendi.



Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek, okul öğrencilerinin sosyalleşmesine imkan tanımak, bilgi ve becerilerini geliştirmek için başlatılan E Twinning Projesi kapsamında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Yerli Malında Yedi Bölgem Sergisi açıldı. Türkiye'nin her bölgesine ait tarihi ve kültürel özellikler, yemek, yetiştirilen ürünlerin görücüye çıktığı sergiye ilgi yoğun olurken; Başkan Çerçi serginin açılışını davetlilerle birlikte yaptı. Lale salonunda düzenlenen programda da miniklerin gösterileriyle büyüledi. Miniklerden oluşan Mehter Takımı Fatih Sultan Mehmet draması, Milli Mücadele Zamanı ve Çanakkale Zaferi draması, Elazığ yöresine ait Çayda Çıra gösterisi, sema gösterisi, Mersin yöresine ait Silifke oyunu, Mardin bölgesine ait Reyhani halk oyunu, Artvin yöresine ait Ata Barı halk oyunu, Merkez Efendi ve Hafsa Sultan draması izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Tüm çocukların katılımıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı eşliğinde Türkiye haritası oluşturuldu.



Açılışa Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, okul müdürleri, veliler katıldı. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor

Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti