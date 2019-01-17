Son Dakika Haberleri: Minikler Türkiye'yi Bu Programda Anlattı

Minikler Türkiye'yi Bu Programda Anlattı

57 dakika önce

Manisa'da öğrencilerin sosyalleşmesine özgüven kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Yerli Malında Yedi Bölgem Programı düzenlendi.

Minikler Türkiye'yi Bu Programda Anlattı, System.String[]
Manisa'da öğrencilerin sosyalleşmesine özgüven kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Yerli Malında Yedi Bölgem Programı düzenlendi.

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek, okul öğrencilerinin sosyalleşmesine imkan tanımak, bilgi ve becerilerini geliştirmek için başlatılan E Twinning Projesi kapsamında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Yerli Malında Yedi Bölgem Sergisi açıldı. Türkiye'nin her bölgesine ait tarihi ve kültürel özellikler, yemek, yetiştirilen ürünlerin görücüye çıktığı sergiye ilgi yoğun olurken; Başkan Çerçi serginin açılışını davetlilerle birlikte yaptı. Lale salonunda düzenlenen programda da miniklerin gösterileriyle büyüledi. Miniklerden oluşan Mehter Takımı Fatih Sultan Mehmet draması, Milli Mücadele Zamanı ve Çanakkale Zaferi draması, Elazığ yöresine ait Çayda Çıra gösterisi, sema gösterisi, Mersin yöresine ait Silifke oyunu, Mardin bölgesine ait Reyhani halk oyunu, Artvin yöresine ait Ata Barı halk oyunu, Merkez Efendi ve Hafsa Sultan draması izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Tüm çocukların katılımıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı eşliğinde Türkiye haritası oluşturuldu.

Açılışa Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, okul müdürleri, veliler katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Türkiye, Güncel
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