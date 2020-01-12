Minikler üniversite mezuniyeti sevinci yaşadı - Son Dakika
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Minikler üniversite mezuniyeti sevinci yaşadı

7 saat önce

MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi yedinci dönem mezunlarını verdi.

Minikler üniversite mezuniyeti sevinci yaşadı, System.String[]

MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi yedinci dönem mezunlarını verdi. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda üniversitede düzenlenen törenle diplomalarını alan çocuklar, keplerini atarak üniversite mezuniyeti sevincini yaşadı.

1 ve 8'nci sınıf öğrencileri arasında değişen toplamda 21 çocuk, 14 hafta süren eğitimler boyunca 'düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim, liderlik programları' gibi ana dersler üzerinden eğitimler aldı. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda çocuklar üniversitede düzenlenen törenle 'Çocuk Üniversitesi'nden mezun oldu.

"YENİ İLGİ ALANLARI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, çocuklara özel üniversite ile öğrencilerin okulda aldıkları dersler haricinde yeni ilgi alanları oluşturmalarını amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Davaslıgil, "Bu sene 7'nci dönemi tamamlamış bulunuyoruz. Verdiğimiz dersler bir kurs olmaktan öte belirli bir kuramın altında yer alan derslerdir. Analitik başarılı zeka kuramında, analitik zeka, yaratıcılık ve pratik zekanın geliştirilmesi söz konusu ve bu üçünün de dengeli bir şekilde ele alınması, sadece biri üzerinde durulmaması gerekiyor. Bu nedenle temel dersler olarak analitik düşünceyi geliştirmek için düşünce becerileri, yaratıcılığı geliştirmek için yaratıcılık ve pratik zekayı geliştirmek üzere duygusal ve sosyal gelişim derslerini veriyoruz. 5 ve 8'nci sınıflar için ise liderlik programını sürdürüyoruz" diye konuştu.

BAŞARILI İNSAN 'DÜŞÜNEBİLEN İNSAN'DIR

21'nci yüzyılda başarılı insan yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Davaslıgil, "Başarılı insan profili, 'düşünebilen insan' olmalıdır. Maalesef biz şimdiye kadar galiba hep düşünme tembeli insanlar yetiştirdik. Bunu değiştirmemiz lazım ve onun için düşünme becerileri çok önemli. Bilgilerini yaratıcı bir şekilde kullanmaları ve okul sonrasında yaşamlarında kullanacakları bir takım becerilerin kazandırılması gerekiyor. Bunlar oldukça önem taşıyor. Bu alanda da bir bütün olarak çocuklarımızı yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Üniversitesi'nin 8'nci dönemi şubat ayında başlayacak.


Maltepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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