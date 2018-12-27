Son Dakika Haberleri: Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu

Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu

1 saat önce

Tokat'ta anaokulu öğrencileri artık malzemelerden anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadı.

Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu, System.String[]
Tokat'ta anaokulu öğrencileri artık malzemelerden anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadı.

Geyraz Mahallesinde bulunan Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri tarafından adeta uzay üstüne dönüştürülen sınıfta unutamayacakları bir etkinliğe katıldı. Evlerinde anne ve babalarının yardımlarıyla atık malzemelerden astronot kıyafetleri yapan öğrenciler, okula kostümleri ile geldi. Plastik su şişeleri, karton kutular, plastik borular, alüminyum folyo ile kaplanarak astronot kıyafetine dönüştürüldü. Öğrencilere uzayı ve astronotları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Etkinlikte, öğretmenlerinden bilgiler alan öğrenciler, hayal dünyasında düşüncelerini canlandırma fırsatı bulmuş oldu.

Sınıfları uzay üstüne dönüştü

Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, çocuklara farklı ortamları tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Derslerinde uzay konusunu işlerken öğrencilerinin uzayı görerek bilerek yaşasınlar istediğini ifade den Yardım, "Öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler daha kalıcı olur fikrinden yola çıktım. Velilerimizin de desteğiyle çocuklarımıza astronot kıyafetleri tasarladık. Ben de sınıfımızı bir görevlimizle birlikte yapabildiğimiz kadar uzay üstüne benzettim. Çocuklarımıza o heyecanı o duyguyu yaşayabilmek için küçük bir etkinlik hazırladık. Velilerimiz sağ olsun çok destek oldular, atık materyalleri değerlendirdiler. Karton kutulardan, alüminyum folyolardan, pet şişelerden, borulardan atık parçalardan bulabildikleri her şeyi değerlendirmişler. Çocuklar hayal güçlerini sınır tanımadan kullandılar. Velilerimiz de hayal güçlerini kullanmalarına destek oldu" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

Tokat, Anne, Güncel
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