Son Dakika Haberleri: Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu

Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu

1 saat önce

Minikler uzaya gitmeden astronot olduTOKAT - Tokat'ta anaokulu öğrencileri artık malzemelerden anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadı.

Minikler uzaya gitmeden astronot oldu

TOKAT - Tokat'ta anaokulu öğrencileri artık malzemelerden anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadı.
Geyraz Mahallesinde bulunan Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri tarafından adeta uzay üstüne dönüştürülen sınıfta unutamayacakları bir etkinliğe katıldı. Evlerinde anne ve babalarının yardımlarıyla atık malzemelerden astronot kıyafetleri yapan öğrenciler, okula kostümleri ile geldi. Plastik su şişeleri, karton kutular, plastik borular, alüminyum folyo ile kaplanarak astronot kıyafetine dönüştürüldü. Öğrencilere uzayı ve astronotları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Etkinlikte, öğretmenlerinden bilgiler alan öğrenciler, hayal dünyasında düşüncelerini canlandırma fırsatı bulmuş oldu.
Sınıfları uzay üstüne dönüştü
Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, çocuklara farklı ortamları tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Derslerinde uzay konusunu işlerken öğrencilerinin uzayı görerek bilerek yaşasınlar istediğini ifade den Yardım, "Öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler daha kalıcı olur fikrinden yola çıktım. Velilerimizin de desteğiyle çocuklarımıza astronot kıyafetleri tasarladık. Ben de sınıfımızı bir görevlimizle birlikte yapabildiğimiz kadar uzay üstüne benzettim. Çocuklarımıza o heyecanı o duyguyu yaşayabilmek için küçük bir etkinlik hazırladık. Velilerimiz sağ olsun çok destek oldular, atık materyalleri değerlendirdiler. Karton kutulardan, alüminyum folyolardan, pet şişelerden, borulardan atık parçalardan bulabildikleri her şeyi değerlendirmişler. Çocuklar hayal güçlerini sınır tanımadan kullandılar. Velilerimiz de hayal güçlerini kullanmalarına destek oldu" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Tokat, Anne, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız Anne, Tedavi İçin Hastaneye Götürdüğü Çocuğunu Döverken Görüntülendi Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:37:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler Uzaya Gitmeden Astronot Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]