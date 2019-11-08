Minikler valilik binasında helva dağıttı
8 saat önce
Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.
Mevlid Kandili dolayısıyla Sinop Valiliğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Vali Yardımcılarını ve Vali Köksal Şakalar'ı da ziyaret eden minik öğrenciler, ziyaretlerinde helva ikramında bulundu.
Miniklerin ziyaretinden memnun kalan kurum müdürlerinin yanı sıra vali Şakalar ve vali yardımcıları, öğrencilere teşekkür ederek onlarla sohbetler etti. - SİNOP
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