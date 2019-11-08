Son Dakika Haberleri: Minikler valilik binasında helva dağıttı
Son Dakika Güncel Minikler valilik binasında helva dağıttı

Minikler valilik binasında helva dağıttı

8 saat önce

Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.

Minikler valilik binasında helva dağıttı, System.String[]

Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.


Mevlid Kandili dolayısıyla Sinop Valiliğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Vali Yardımcılarını ve Vali Köksal Şakalar'ı da ziyaret eden minik öğrenciler, ziyaretlerinde helva ikramında bulundu.


Miniklerin ziyaretinden memnun kalan kurum müdürlerinin yanı sıra vali Şakalar ve vali yardımcıları, öğrencilere teşekkür ederek onlarla sohbetler etti. - SİNOP

Mevlid Kandili, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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