Minikler valilik binasında helva dağıttı

Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.



Mevlid Kandili dolayısıyla Sinop Valiliğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Vali Yardımcılarını ve Vali Köksal Şakalar'ı da ziyaret eden minik öğrenciler, ziyaretlerinde helva ikramında bulundu.



Miniklerin ziyaretinden memnun kalan kurum müdürlerinin yanı sıra vali Şakalar ve vali yardımcıları, öğrencilere teşekkür ederek onlarla sohbetler etti. - SİNOP