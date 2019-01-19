Son Dakika Haberleri: Minikler, Yarıyıl Gösterisiyle Hünerlerini Sergiledi

Minikler, Yarıyıl Gösterisiyle Hünerlerini Sergiledi

1 saat önce

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Erdemli Belediyesi tarafından açılan kreşte eğitim gören minikler, hazırladıkları yarıyıl gösterisiyle hünerlerini sergiledi.

Minikler, Yarıyıl Gösterisiyle Hünerlerini Sergiledi, System.String[]
Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Erdemli Belediyesi tarafından açılan kreşte eğitim gören minikler, hazırladıkları yarıyıl gösterisiyle hünerlerini sergiledi.

Şehit Musa Özalkan Kreşi miniklerinin gösterileri, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çocukların gösterileri büyük beğeni topladı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu vurguladı. Bu emanetin kutsal olduğunu belirten Tollu, "Çocuklarımızın değerli aileleri, sizler sayesinde ülkemizin geleceği emin ellerde. Çocuklarımızın yetiştirilmesi gibi kutsal bir vazifeyi üstlenen kıymetli hocalarımız, geleceğin müreffeh ve aydınlık olması sizlerin yetiştirdiği çocuklarımızla mümkün olacaktır. Vazifeniz ağır ancak üç kıtada at oynatmak bizden başkasına nasip olmamıştır. Siz çocuklarımız ise sadece kendinizden sorumlu değilsiniz, şanlı tarihe sahip bu ülkenin, büyük Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşması da sizlerin sorumluluğundadır" dedi.

Erdemli Belediyesi'nin Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreşte, spor dersleri ile haftanın belirli günleri çocuklara verilen jimnastik eğitimleri yanında, kukla oyunları, tiyatro gösterimleri gibi sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Özel bale, jimnastik sınıfı ve 10 uygulama sınıfından oluşan kreşte, işaret dili, İngilizce, Rusça ve Arapça dersleri veriliyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

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