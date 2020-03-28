Minikler yaşlı kılığına girerek, 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi - Son Dakika

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Minikler yaşlı kılığına girerek, 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi
13 dakika önce
Antalya'nın Serik ilçesinde Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 'evde kal' mesajı gönderdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 'evde kal' mesajı gönderdi. Miniklerin bu çağrısı, büyük beğeni topladı.
Belkıs Anaokulu öğrencileri, 65 yaş üzeri vatandaşların yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyması için farkındalık oluşturdu. Veliler tarafından çekilen fotoğraflar ile yaşlı kılığına giren öğrenciler 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundular. Sevimli minikler, yaptıkları çağrı ile sosyal yaşamda sosyal mesafeye de dikkat çekti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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