Minikler Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

Programa Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Fevzi Dönmez, Mustafa Gül, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, İlk Adımlar Çocuk Akademisi Kurucusu Asiye Arıkan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Gerçekleştirilen kutlamalarda minik öğrenciler, ziyaretçileri geleneksel kıyafetler içinde karşıladı.

Kutlamada Yerli Malı Haftası'yla ilgili çeşitli oyunlar gerçekleştiren çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Şarkılar söylendi, danslar edildi, halk oyunları oynandı. Birbirinden keyifli yarışmalarla kıyasıya yarışan çocuklar tamamen yerli mallarıyla özenle hazırlanan yöresel yemeklerle de karınlarını hep birlikte doyurdu.

İlk Adımlar Çocuk Akademisi Kurucusu Asiye Arıkan, okul olarak bir kültür sergisi oluşturduklarını ifade ederek şunları kaydetti. "Sergide bölgemizin yöresel kıyafetleri, yiyecekleri, tarihi işlemeleri, yiyecekleri, iğne oyaları, kostümlerine varıncaya kadar birçok şey bulunuyor. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan Vali Yardımcımız Mehmet Fevzi Dönmez, Mustafa Gül ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyoruz."

Çocuklarımızın bilinçli tüketiciler olarak yetişmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, yaptığı açıklamada, "Temel tüketim maddelerini öz kaynaklarımızdan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın en önemli gayelerinden birisidir. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum"dedi.

Elazığ'ın kadim bir medeniyete, kültüre, sanata sahipolduğunu söyleyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Yerli malı dediğimiz şey yemek ve içmekten ibaret olan bir şey değil. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, giysilerimiz, evdeki masa örtüsünden tutun mutfak kültürüne kadar her şey yerli malımızdır. Evlatlarımızı bu mantıkla yetiştirmek bu mantıkta geleceğe hazırlamak hem Elâzığ için bir zenginlik hem de ülkemiz için bir zenginlik olacaktır. Bu haftada çocuklarımıza tutumlu olmayı ve öz kaynaklardan beslenmeyi çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekir. Çünkü çocuklarımız; bizim geleceğimizdir. Okulumuzu ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum"dedi.