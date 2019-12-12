Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika

Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.


Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minikler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.


Minikler, öğretmenleri eşliğinde markete giderek, kendi paraları ile alışveriş yaptılar. Minikleri tasarruf eğitimi kapsamında markete götüren eğitmenler, miniklere paranın nasıl harcanması gerektiğini ve tasarruf kavramını uygulamalı olarak gösterdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara, tasarruf ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.


Atölye çalışmaları devam ediyor


Öte yandan Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde atölye çalışmaları devam ediyor. Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri hamur şekillendirme çalışması gerçekleştirdi. Bir grup öğrenci ise köpüklü sularla nefes açma çalışmaları yaptı. Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde ise minikler volkan deneyi ve parkur yarışı yaptı. Keyif dolu bir gün geçiren minkler hem oyun oynadı hem de öğrendi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi Eskişehirspor'a getirmeyin
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti

Son Dakika Haberleri
22:27 Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz? - Son Dakika Haber
22:24 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale... - Son Dakika Haber
22:22 Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Milletvekili, yeni partinin ismini "Gelecek Partisi" olarak yazdı - Son Dakika Haber
22:22 Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8... - Son Dakika Haber
22:16 Tek katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika Haber
21:41 Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Son Dakika Haber
21:40 Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]