Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı - Son Dakika

Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı
17.12.2020 09:49
Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftasını online kutladı.
Minikler Yerli Malı Haftasını online kutladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftasını online kutladı.
Çınar ilçesi Atatürk İlkokulunda eğitim gören anasınıfı öğrencileri, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeni ile online olarak Yerli Malı Haftasını kutladı. Nasrettin Hoca kılığına giren minik öğrenciler, öğretmen ve velilerinin de desteği ile hazırladıkları videolarla Yerli Malı Haftası kapsamında meyve ve sebzeleri tanıttı. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere moral olduğunu söyledi.
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