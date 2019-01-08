Son Dakika Haberleri: Minikler Yeteneklerini Keşfetti

Minikler Yeteneklerini Keşfetti

1 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin minik ziyaretçileri, mandala boyama etkinliğinde yeteneklerini keşfetti.

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Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin minik ziyaretçileri, mandala boyama etkinliğinde yeteneklerini keşfetti.

Çocuklarda problem çözme, el becerilerini geliştirme ve kendilerini ifade edebilme gibi bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlayan mandala boyama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinik alanındaki dev mandalayı boyarken iç dünyalarını yansıtan çocuklar, eğlenirken öğrenmenin ve keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. Ruhsal ve bedensel gelişimlerine fayda sağlayan etkinlikte, grup çalışmasını da öğrenip yeni arkadaşlıklar kuran çocukların bu unutulmaz çocukluk anılarına onları izleyen aileleri de ortak oldu.

Etkinliğe Piazza Club Kart üyesi ailelerin çocukları katıldı. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kartı olmayan aileler ise başvuru formunu AVM'nin danışma biriminden temin ederek, bu kartın imkanlarından hemen faydalandılar. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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