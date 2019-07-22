Miniklerden 5 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks takımı, Gümüşhane'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı. Şampiyonanın ardından Büyükşehirli minikler takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Gümüşhane'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 5 madalya ile takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Gümüşhane Aydın Doğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan turnuvada 55 ilden 557 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 13 sporcuyla katıldığı turnuvada, 72 kg'da İslam Azizov birinci, 41,5 kg'da Baran Mertcan Küçükçakır ikinci oldu. 62 kg'da Arda Kahraman, 52 kg'da Yunus Emre Çetin ve 105 kg'da mücadele eden Emirhan Hacıoğlu ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

10 sporcu milli takıma

Şampiyonayı takım halinde Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 10 sporcusunu milli takım hazırlık kampına gönderiyor. Madalya kazanan sporcular ile birlikte turnuvayı beşinci sırada tamamlayan Bilal Ethem Bolat, İbrahim Yılmaz, altıncı sırada tamamlayan Muhammed Enes Akbaş, Yusuf Kuran ve Tarık Ahmet Çelebi,2-12 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampı'na davet edildi.