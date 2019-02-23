Miniklerden Afad'a Ziyaret
1 saat önce
Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri Bilecik Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bilecik
Ertuğrulgazi İlkokulu ve Atatürk
İlkokulu öğrencileri Bilecik Valiliği
Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi alan öğrenciler, il müdürü nezaretinde hizmet binasını gezdiler. Öğrencilere, deprem konusunda çizgi film izletilerek uygulamalı olarak çök, kapan, tutun hareketi ve tahliye tatbikatı yaptırıldı. Öğrencilere mevcut arama kurtarma araçları, malzeme ve ekipmanları tanıtılarak AFAD çocuk dergisi dağıtıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
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