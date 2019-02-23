Son Dakika Haberleri: Miniklerden Afad'a Ziyaret

Miniklerden Afad'a Ziyaret

1 saat önce

Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri Bilecik Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri Bilecik Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi alan öğrenciler, il müdürü nezaretinde hizmet binasını gezdiler. Öğrencilere, deprem konusunda çizgi film izletilerek uygulamalı olarak çök, kapan, tutun hareketi ve tahliye tatbikatı yaptırıldı. Öğrencilere mevcut arama kurtarma araçları, malzeme ve ekipmanları tanıtılarak AFAD çocuk dergisi dağıtıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Bilecik, AFAD, Yaşam
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