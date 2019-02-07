Son Dakika Haberleri: Miniklerden Anlamlı Bağış

Miniklerden Anlamlı Bağış

1 saat önce

İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan'ın "İskilip'in Dağ Köylerinde Çilek Yetiştiriciliği" projesine bir destekte Sakarya İlkokulu'nda okuyan kendileri minik ama yürekleri büyük öğrencilerinden geldi.

Miniklerden Anlamlı Bağış, System.String[]
İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan'ın "İskilip'in Dağ Köylerinde Çilek Yetiştiriciliği" projesine bir destekte Sakarya İlkokulu'nda okuyan kendileri minik ama yürekleri büyük öğrencilerinden geldi.

Kaymakam Alkan'ı makamında öğretmenleri nezaretinde ziyaret eden minik öğrenciler, okul harçlıklarından biriktirdikleri parayı zarf içerisinde kaymakam Alkan'a teslim ettiler.

Kaymakam Alkan'ın "Gerekirse makam aracımı satarım" diyerek yola çıktığı projeye destek olan minik öğrencilerin bu davranışı Alkan'ı duygulandırırken, onları yanaklarından öperek kutladı ve kitap hediye etti.

Okul harçlıklarından ve öğretmenlerinden topladıkları parayı kaymakam Alkan'a teslim eden öğrenciler, gazete ve internet sitelerinde çilek yetiştiriciliği projesini okuduklarını ve kaymakamlarının makam aracını satmalarını istemedikleri için yardımda bulunduklarını söylediler.

Öğrencilerin bu davranışı sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, Sakarya İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin proje için bağışladıkları para ile Yerliköy İlkokulu uygulama bahçesine çilek fidesi alınarak orada çilek yetiştirileceği öğrenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Bayezit Bestami Alkan, Sakarya, Güncel
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