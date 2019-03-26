Son Dakika Haberleri: Miniklerden Anlamlı Etkinlik

Miniklerden Anlamlı Etkinlik

1 saat önce

Bilecik Edebali İlkokulu'nun minik öğrencileri Orman Haftası kutlamaları kapsamında kenttin dört bir yanına meyve fidanları diktiler diktiler.

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Bilecik Edebali İlkokulu'nun minik öğrencileri Orman Haftası kutlamaları kapsamında kenttin dört bir yanına meyve fidanları diktiler diktiler.

Öğrenciler, dağıtılan fidanların yanı sıra evde ve okulda yedikleri zeytinlerin çekirdeklerini da toprakla buluşturdular. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Edebali İlkokulu Müdürü Saadet Güzel, "Hiç bir ağaç, insanlık tarihinde zeytin ağacı kadar kutsal kabul edilmemiş ve üstüne bu kadar efsane yazılmamıştır. Aynı zamanda barışı da simgeliyor. Ektiğimiz bu çekirdekler barışın sembolü olsun. Umarım güzel çocuklarımın meyveleri yediklerini de görür ve mutluluğumuzu kat be kat arttırırız. Aynı zamanda bize meyve fidanı getiren ve bu kapsamda hassasiyet gösteren velimiz Erdal Işık beye de teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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