Miniklerden anlamlı kutlama - Son Dakika

Miniklerden anlamlı kutlama
13.03.2021 10:34
DÜZCE (İHA) – İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri anlamlı bir kutlama yaptı.
DÜZCE (İHA) – İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri anlamlı bir kutlama yaptı.
Düzce'de istiklal marşının kabulünün 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Korona virüs nedeni ile bu yıl sönük olarak kutlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı'nda minik öğrenciler ise anlamlı kutlamalar yaptı. Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu'nda da öğrenciler, anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okuma yazma bilmedikleri halde minik öğrenciler İstiklal Marşını ezberleyerek 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılını kutladı. - DÜZCE
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