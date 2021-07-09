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MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ - Son Dakika

MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ

09.07.2021 11:39

VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık önünde kurulan randevusuz aşı çadırında aşı yaptıran vatandaşlara, kreşte eğitim gören çocuklar sürpriz yaparak, balon verip teşekkür etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık önünde kurulan randevusuz aşı çadırında aşı yaptıran vatandaşlara, kreşte eğitim gören çocuklar sürpriz yaparak, balon verip teşekkür etti.

Aşı oranını artırmak için çalışmalar devam ederken, Erciş ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocuklar, farkındalık oluşturmak için kurulan aşı çadırlarını ziyaret etti. Sabah saatlerinde ellerinde balonlarla aşı çadırına gelen çocuklar, ellerindeki balonları aşı yaptıran vatandaşlara vererek, aşı oldukları için teşekkür etti.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi, İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Suat Altın, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"İnsanların çeşitli nedenlerden dolayı aşıya karşı bir direnci var. Biz bu direnci kırmak için belli yerlerde stantlar açıyoruz. Gerek hastanemizde gerek ilçe merkezinde bazı bölgelerde aşı stantları açarak insanları bilgilendiriyoruz. Bugün burada bulunan miniklerimizle birlikte aşı farkındalığı yaratmak üzere bir çalışma yaptık. Aşı olan abilerine, amcalarına balonlar hediye ederek teşekkür ettiler. Erciş ilçemizde genel anlamda yüzde 36,8 aşılanma oranı var. Bu maalesef istediğimiz düzeyde değil. Bizim en az yüzde 70'leri bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde toplum bağışıklığından söz etmemiz mümkün değil. Bunun için bizler gece, gündüz sağlık ordusuyla, kolluk kuvvetlerimizle, kaymakamımızla ve ildeki STK'larla büyük mücadele içindeyiz. İlçe olarak hep en iyi yerdeydik ve ben aşıda da bunu başaracağımıza inanıyorum."

Sürpriz yaparak aşı noktasındaki stantlara gelerek vatandaşlara balon verip teşekkür eden minikler, "Haydi büyükler aşıya" diyerek slogan attılar. Çocukları gören vatandaşlar bu anlamlı sürpriz karşısında memnuniyetini dile getirerek, her kesimin aşı yaptırmasını arzu ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-Çocukların Ellerinde balonlarla alana gelen çocuklar

-Çocukların aşı yaptıran vatandaşlara balon hediye etmesi

-Stantlarda vatandaşların aşı yapması

-Başhekim Suat Altın'ın konuşması

-Genel detaylar

-Süre: 4 Dakika 14 saniye

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ
MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Erciş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİKLERDEN AŞI OLANLARA BALONLU SÜRPRİZ - Son Dakika


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