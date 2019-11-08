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Miniklerden Ata'ya saygı

7 saat önce

ANTALYA'da kreş öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Ata'ya saygı' etkinliğinde buluştu.

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ANTALYA'da kreş öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Ata'ya saygı' etkinliğinde buluştu.

Adile Teyze Muratpaşa Şubesi Toprak&Doğa Özel Eğitim Merkezi'nin 5-6 yaş öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi 'Ata'ya saygı' etkinliğinde bir araya geldi. Kurum müdürü Ateş Yıldız koordinasyonunda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, miniklerin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve karanfil bırakmasıyla sürdü. Atatürk'ü anlatan şiirlerin okunduğu ve şarkıların söylendiği tören, 6 yaş öğrencilerinin saygı duruşuyla son buldu.Meydandan geçen turistlerin de ilgi gösterdiği törende çocuklar, Atatürk'ü çok sevdiklerini söyledi.


Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:42 Kaynak: DHA
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