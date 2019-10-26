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Miniklerden Barış Pınarına "Moral Kolisi"

1 saat önce

Miniklerden Barış Pınarına "Moral Kolisi"EDİRNE - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Uzunköprü'den minikler de destek verdi.

Miniklerden Barış Pınarına "Moral Kolisi"

EDİRNE - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Uzunköprü'den minikler de destek verdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mesleki ve teknik anadolu lisesi anaokulunun minik öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na hazırlamış oldukları moral kolisi ile destek verdi.

Uzunköprü 102. Topçu alayının destekleri ile hazırlanan koliler Ceylanpınar'a gönderilmek üzere minik öğrencilerin ellerinden teslim alındı. Anaokulu öğretmeni ve ayrıca bir asker eşi olduğunu dile getiren Aslı pekşen; Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kapsamda öğrencilerim ile birlikte gönül bağı kurduğumuz askerlerimize ve kardeşlerimize azda olsa moral vermek için böyle bir proje başlattım."

Moral kolisi göndermek istedik

Koliler daha sonra 102. Topçu alayı askeri personelleri tarafından okuldan alındı. İlçe milli eğitim müdürü Eralp akman "karınca kararınca kahraman Mehmetçiklerimize moral kolisi göndermek istedik. Bu nebze de Uzunköprü Mesleki ve teknik anadolu lisemizin anaokulu öğrencilerinin ve velilerin katkıları ile çok güzel kolilerimizi bugün Uzunköprü tabur komutanımıza emanet ettik. Orada ki askerlerimizin ayaklarına taş değmesin Allah kazasız belasız yurtlarına geri dönmeyi nasip etsin.

Miniklerden Barış Pınarına Moral Kolisi

Barış Pınarı Harekatı, Uzunköprü, Türkiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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