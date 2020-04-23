Miniklerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

Van'ın Edremit İlçe Müftülüğü Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.



Korona virüs salgınından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ise "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla destek verdiği yardım kampanyasına destek devam ediyor. Edremit'te Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak isteyen Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğrencileri de kumbaralarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak için Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim ettiler.



Miniklerin biriktirdiği harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamaları ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Murat Karayiğit, bu anlamlı bağıştan dolayı minikleri ve ailelerini tebrik ederek, "Yaşları küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim. Bu bağışlar gösteriyor ki geleceğimiz umut vaad ediyor" dedi. - VAN