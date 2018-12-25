Miniklerden Büyük ve Anlamlı Çalışma

Bilecik
Balahatun Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri "Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler" sergisi ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Balahatun Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
'ın eşi Nesrin Can da katılarak, öğrencilerin güzel çalışmalarını yakından gördü. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır
, Şube Müdürü Osman Bat ve birçok kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı sergi büyük beğeni topladı. Anaokulu sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergide; unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden hazırlanan ürünler sergilendi. Rehber öğretmenler eşliğinde çocuklar ve ailelerine terzilik, ipek böcekçiliği, urgancılık, yorgancılık, sepetçilik gibi meslekler anlatıldı.
Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, minik öğrenciler tarafından son derece güzel ve anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerine teşekkür etti. Okul Müdürü
Sevim Çalışkan ise gerçekleştirdikleri faaliyetin büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarının geçmiş ve günümüz nesli arasında bir bağ kurmak olduğunu kaydetti. - BİLECİK