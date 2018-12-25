Son Dakika Haberleri: Miniklerden Büyük ve Anlamlı Çalışma

Miniklerden Büyük ve Anlamlı Çalışma

2 saat önce

Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri "Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler" sergisi ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Miniklerden Büyük ve Anlamlı Çalışma, System.String[]
Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri "Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler" sergisi ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Balahatun Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can da katılarak, öğrencilerin güzel çalışmalarını yakından gördü. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Şube Müdürü Osman Bat ve birçok kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı sergi büyük beğeni topladı. Anaokulu sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergide; unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden hazırlanan ürünler sergilendi. Rehber öğretmenler eşliğinde çocuklar ve ailelerine terzilik, ipek böcekçiliği, urgancılık, yorgancılık, sepetçilik gibi meslekler anlatıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, minik öğrenciler tarafından son derece güzel ve anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerine teşekkür etti. Okul Müdürü Sevim Çalışkan ise gerçekleştirdikleri faaliyetin büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarının geçmiş ve günümüz nesli arasında bir bağ kurmak olduğunu kaydetti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:08 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Öğretmen 27 Yıl Önce Teşekkür Mektubu Yazdığı Firmada Üretime Başladı Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:11:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Miniklerden Büyük ve Anlamlı Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]