Miniklerden büyüklerine

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerin çıkmamasına yönelik çağrılar kervanına miniklerde katıldı.



Ayvalık'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde büyükleriyle birlikte evde kalıp, dışarı çıkmayan 8 yaşındaki Derin Figen, yine aynı yaştaki komşuları Berat Denizhan ile 5 yaşındaki kardeşi Burak Denizhan ile bir diğer komşusu 8 yaşındaki Doruk Sesigür; tüm gün pencereden sokağa bakmakla yetinmekle kalmayıp, kendi elleriyle yaptıkları resimlerle de 65 yaş üzeri büyüklerine toplumsal mesajlar verdiler.



Evdeki kuru boyalarla çizdikleri resimlerin altına; ""Evde Kal Türkiye" ve "Hayat Eve Sığar" sloganları yazan minikler, yaptıklarını evlerinin penceresine yapıştırdı. Sokaktan geçenlerin ilgisini çeken minik yüreklerin, sevgi dolu mesajları yüreklerde taht kurdu.



Miniklerin en küçüğü 5 yaşındaki Burak Denizhan, "Yaşlı amcalarımız ve yaşlı teyzelerimizi çok seviyoruz. Onlar yaşasın ki bize masallar anlatabilsinler. Onlar yaşasın ki, bizde mutlu olalım. Lütfen bugünlerde evlerinde kalsınlar" diyerek, yaşından beklenmeyen bir olgunlukla anlamlı mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR