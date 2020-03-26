Miniklerden 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş 80. Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplumsal bilinci artırmak amacıyla 'Evde kal Türkiye' mesajı yayınladı.



Minik öğrenciler hazırladıkları görsellerle, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve salgından olumsuz etkilenmemeleri için evlerinde kalmalarını tavsiye etti. Evlerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulunan minik öğrenciler 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. - ÇANKIRI