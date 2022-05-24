Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika
Üye Girişi

Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

24.05.2022 16:41
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı.

Çocukların Batman'dan Transformers'a kadar hayranı oldukları süper kahramanların kostümleriyle sıfır atık mesajı verdiği etkinlik çok beğenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ''Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ''ne dahil edilen Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Okul öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri çerçevesinde örnek bir çalışma yürüttü. Bu amaçla iki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada çocuklardan bir kısmı atık materyallerden oluşan kıyafetler yaparken diğerleri de yeni ürünler tasarladı.

Süper kahramanların kostümlerini giyindiler

Öğrenci, öğretmen ile velilerin ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda önce okul bahçesinde sıfır atık sergisi kuruldu. Oyuncaklardan maketlere kadar ilginç fikirlerle yapılan eserler davetlilere beğenisine sunuldu. Daha sonra ise çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapıldı. Minik öğrenciler tek tek podyumda kostümlerini sergiledi. Elbiseye dönüşen eşyalar arasında plastik bardak, karton, gazete, çöp poşeti, çuval gibi birçok doğada kaybolması uzun süren atık malzeme yer aldı. Çocukların Batman, Transformers, Sindrella ve Kedi Kadın gibi süper kahramanların kostümleri çok dikkat çekti. Çocuklarını sahnede gören anneler ve öğretmenler çok heyecanlandı.

Etkinliğe; Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, geri dönüşüm, Bağcılar, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Erdoğan'a açık destek veren HÜDA PAR'ın parti programındaki ifadeler gündem oldu! Gözler Bahçeli'de
16:35 Lider Kocaelispor'dan Balıkesir'de şov! Her şey yedikleri golden sonra başladı
16:32 Hesap kurtarıldı! Siber saldırıya uğrayan Trabzonspor'un YouTube kanalı eski haline döndü
16:15 Derbide zafer Fenerbahçe'nin! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a set vermedi
16:15 Gülben Ergen, deprem sonrası normalleşen insanlara tepki gösterdi: Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum
15:42 Ayağındaki kelepçeler çıkarılınca mahkeme salonundan firar etti
15:44 Akrabalarına olan öfkesini, arabanın arkasına yazdı! İki kişiye ayrı bir vurgu var
16:04 Yer: Tekirdağ! 7 aylık hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
15:49 Galatasaray, Arsenal'in istediği Sacha Boey için kapıyı 20 milyon eurodan açacak
15:35 Çiçeği burnunda çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, kuzey ışıklarına gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 17:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement