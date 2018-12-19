Miniklerden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Aydıner'e Ziyaret
1 saat önce
İzmir Bayraklı ilçesindeki Merkez Anaokulu öğrencileri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'i makamında ziyaret etti.
İzmir Bayraklı
ilçesindeki Merkez
Anaokulu öğrencileri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'i makamında ziyaret etti.
Öğretmenleri eşliğinde İzmir Adalet Sarayı'na gelen 25 öğrenci, bir duruşma salonundaki mizansen olarak görülen davayı izlemelerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Aydıner'i ziyaret etti.
Aydıner, kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aydıner, öğrencilerin bu nezaket dolu ziyaretinden mutlu olduğunu dile getirerek, "Onları ağırladığımız için ayrı bir heyecan yaşadık. Geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmalıyız. Bugün oturduğumuz makamlarda yarın bu çocuklar olacak." diye konuştu.
Ziyarete, Merkez Anaokulu Müdürü Alper Canefe ve sınıf öğretmeni Hülya Yücedağ da katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA
Ünlü Dana Ferdinand'ın Keyfi Yerinde! 600 Kiloya Ulaştı
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu